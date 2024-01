Fudbalski svet se oprašta od Franca Bekenbauera

Jedan od najvećih i najboljih fudbalera svih vremena, Franc Bekenbauer, preminuo je danas u 79. godini.

Od njega se s razlogom oprašta ceo fudbalski svet putem društvenih mreža. Franz Beckenbauer, one of European football’s greatest sons, has passed away aged 78. „Der Kaiser“ was an extraordinary player, successful coach and popular pundit who shaped German football like no other. pic.twitter.com/rW12ArNnNh — UEFA (@UEFA) January 8, 2024 Tokom igračke karijere nastupao je za Bajern Minhen, Njujork Kosmos i HSV, a bio je trener i dugogodišnji rukovodilac Bajerna, kao