Aleksandar Jovanović Ćuta u Markeru: Moj stav je da mandate treba da vraćaju oni koji su ih pokrali (VIDEO)

Jedan od lidera koalicije "Srbija protiv nasilja" Aleksandar Jovanović Ćuta gostovao je u emisiji Marker i tom prilikom istakao je da će se protesti protiv „izborne krađe“ nastaviti 16. januara i da unutar koalicije nikada nisu imali jednoglasje po pitanju davanja ostavki na poslanička mesta u Skupštini Srbije, a da je on lično za borbu.

Poslednji protest opozicije zbog izborne krađe održan je 29. decembra prošle godine. Na pitanje da li je to duga pauza sagovornik Insajdera odgovora da je to bila normalna odluka. 'Normalno je da ljudi za novu godinu malo odmore, da budu sa svojim porodicama i da se ono što se zove borba protiv izborne pljačke nastavi, tako da će 16. januara to da se nastavi, jer je naš posao da se borimo protiv pljačke, naš je posao da se borimo svuda, gde god neko krši zakone, i