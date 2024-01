FOTO, VIDEO: Velika eksplozija u centru grada u Teksasu, najmanje 11 povređenih

Velika eksplozija odjeknula je u središtu grada Forth Vort u saveznoj američkoj državi Teksas.

Eksplozija se dogodila u poslepodnevnim satima po lokalnom vremenu. U eksploziji u hotelu "Sandman Signature" povređeno je jedanaest osoba, priopćile su hitne službe. Jedna je osoba u kritičnom stanju, dve su teže, a ostali lakše povređeni. Portparol gradske uprave Rejn Teles rekao je da se eksplozija dogodila u središtu grada i da se oblak gustog dima video nad neboderom, piše CNN.