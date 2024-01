U Južnoj Koreji izglasana zabrana prodaje psećeg mesa: Uzgajivačima i restoranima rok od tri godine

Parlament Južne Koreje danas je izglasao zakon kojim je predviđeno postepeno ukidanje konzumiranja i prodaje psećeg mesa.

Kako navodi BBC, zakon ima za cilj da okonča vekovnu praksu jedenja psećeg mesa. Prema tom zakonu, biće zabranjeno uzgajanje ili klanje pasa za ishranu, kao i distribuciju ili prodaju. Oni koji budu kršili zakon, mogli bi se suočiti sa zatvorskom kaznom. Britanski javni servis navodi da je reč o kazni do tri godine, a za one koji uzgajaju pse za meso kazna je do dve godine zatvora. Međutim, sama konzumacija mesa neće biti protivzakonita. Novi zakon će stupiti na