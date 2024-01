Pred nama ledeni dan: Povremeno sneg, temperatura ispod 0°C

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, posle podne u skretanju na jugoistočni

U većem delu Srbije u utorak se očekuje ledeni dan. Biće oblačno, povremeno sa snegom, a više padsavina očekuje se ujutro. Posle podne slabljenje padavina, na severu i prestanak, a do večeri sneg prestaje i u ostalim predelima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, posle podne u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od -5 do -1°C, maksimalna dnevna od -3 do 1°C. U Beogradu u utorak oblačno, ujuttro i pre podne sa snegom, a više padavina očekuje se