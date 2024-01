Američka kompanija Mullen Automotive je na CES sajmu u Las Vegasu javnosti predstavila električni super-krosover sa više od 1000 KS.

Mullen Five RS je zamišljen kao rival Teslinom Modelu X Plaid i Lucidu Air Dream Edition, a raspolaže sa više od 1000 KS, postiže maksimalnu brzinu veću od 200 milja na sat (322 km/h) i do 60 milja na sat (96 km/h) ubrzava za manje od dve sekunde. Kompanija je potvrdila da Five RS ima pogonski sklop sa dva motora, pogon na sva četiri točka, točkove od 21 i 22 inča, kao i arhitekturu punjenja od 800 V za koju se kaže da omogućava dopunu 100 kWh baterija od 0-80% za