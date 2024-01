Bela kuća o bolesti ministra odbrane SAD: "Bajden do danas nije znao da Lojd Ostin ima rak prostate"

Američki predsednik Džozef Bajden nije do danas znao da njegov ministar odbrane Lojd Ostin ima rak prostate, saopštila je Bela kuća, nekoliko minuta nakon što je to obelodanjeno javnosti.

" Bajden nije bio obavešten do prošlog četvrtka da je ministar Ostin u bolnici. Sve do jutros nije obavešten da je osnovni uzrok te hospitalizacije rak prostate. Niko u Beloj kući nije znao da Ostin ima rak prostate do jutros, a predsednik je obavešten odmah nakon toga", rekao je portparol Bele kuće Džon Kirbi. Ostin, koji ima 70 godina, je hospitalizovan od 1. januara u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Volter Rid, činjenica koju je Pentagon skrivao od