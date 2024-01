Teroristički napad u Kabulu: Tri osobe poginule kada je eksplodirao kombi

U terorističkom napadu u glavnom gradu Avganistana tri osobe su poginule, četiri su povređene.

- Eksplodirao je kombi u 16. policijskom okrugu u Kabulu, pri čemu su tri osobe poginule, a četiri su povređene", rekao je portparol policije Kalid Zadran - prenosi ABC njuz. On je naveo da su pripadnici policije već uhapsili jednu osobu za koju se sumnja da je umešana u ovaj teroristički napad. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napad, ali je ogranak Islamske države (IS) u regionu u prošlosti često vršio napade na šiite, koje IS smatra otpadnicima. Ovo drugi