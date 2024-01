Milan Ćulibrk o otkazima: Nismo bili sigurni kako će budući NIN izgledati

Dosadašnji glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk izjavio je u gostovanju na N1, da se njemu i njegovim kolegama nije svidelo u kom bi pravcu NIN mogao da ide, pa su zato odlučili da daju otkaze u, kako je rekao, najboljem mogućem trenutku.

Ćulibrk je rekao da je do ovoga dovela procena da u narednom periodu NIN neće moći da radi kako je do sada radio. „Da istrajavamo u kritičkom i profesionalnom noivnarstvu, to je bio stav cele readkcije, nekoliko novinara je samo ostalo, ali velika većina redakcije i spoljnih saradnika je odlučila da ode“, rekao je Ćulibrk. Naveo je i da je kolegijum NIN-a pred kraj prošle godine imao presudan sastanak sa novom vlasnicom Jelenom Drakulić „Negde pred kraj prošle