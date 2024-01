Suzana Lakić imenovana za v.d. glavnog urednika NIN-a, novinari prelaze u Junajted Mediju

Beta pre 2 sata

Umesto Milana Ćulibrka, za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN danas je postavljena novinarka Suzana Lakić. "Dugogodišnji glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk koji je u 2023. otišao u starosnu penziju i potom nastavio angažman u NIN-u, odlučio je da se povuče sa uredničke funkcije", objavljeno je na sajtu NIN-a. {Related:197998} Dodaje se da je istaknuti novinar i ekonomista Milan Ćulibrk, koji je bio na poziciji glavnog i odgovornog urednika NIN-a 11 godina, u martu 2023. godine je otišao starosnu penziju, nastaviviši svoj angažman u NIN-u. "Njegove odluka u ovoj godini je da se povuče sa uredničke funkcije koju će obavljati do 8. februara, zbog čega nam je neizmerno žao", navodi se. U prelaznom periodu funkciju v.d. glavnog i odgovornog urednika štampanog izdanja NIN-a preuzeće Suzana Lakić, dugogodišnji nagrađivani ekonomski novinar i urednik, sada direktorka kompanije NIN d.o.o, a Nenad Jaćimović će i dalje obavljati funkciju glavnog i odgovornog urednika sajta www.nin.rs, saopšteno je. {image2} A Junajted Media će uskoro pokrenuti novi nedeljni list na srpskom tržištu u kojem će cela redakcija dosadašnjeg nedeljnika NIN nastaviti svoje poslovanje.

"Smatramo da se na medijskoj sceni otvorio prostor za novi nedeljnik koji će baštiniti najviše standarde nezavisnog i profesionalnog rada, a koji će uređivati i za koji će pisati vrhunski profesionalci koji su svoj integritet brižljivo gradili i čuvali tokom prethodnih decenija. Dosadašnja redakcija NIN-a zajedno sa Vesnom Mališić i Milanom Ćulibrkom biće deo novog nedeljnog izdanja koje će se vrlo brzo naći pred čitaocima širom zemlje“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da urednički koncept koji su novinari NIN-a do sada negovali u potpunosti se slaže s politikom poslovanja Junajted Medie i on se neće menjati ni u narednom periodu. {image3} "Uprkos prividu bogatstva medijske scene i širokog izbora, svedoci smo da je sloboda medija na izuzetno niskom nivou i da je građanima ograničen pristup istini. Biti profesionalan posebno je veliki izazov u današnje vreme. Oduvek smo, kroz rad naših medija, bili posvećeni profesionalnom, objektivnom, nepristrasnom i nezavisnom novinarstvu i duboko sam uverena da će to biti slučaj i s novim nedeljnikom", istakla je izvršna direktorka Junajted Media Aleksandra Subotić, preneli su beogradski mediji.

(Beta, 01.10.2024)