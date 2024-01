Žena sa Daunovim sindromom prvi put ušla u španski parlament

Njen put je počeo jako rano, sa 18 godina, kada se prvi put priključila konzervativnoj Narodnoj stranci

Mar Galceran (45) je prva žena sa Daunovim sindromom koja je ušla u španski parlament. "To je bez presedana. Društvo počinje da shvata da osobe sa Daunovim sindromom mogu puno da doprinesu, ali je to jako dug put", istakla je Mar. Njen put je počeo jako rano, sa 18 godina, kada se prvi put priključila konzervativnoj Narodnoj stranci, prenosi The Guardian. Polako, ali sigurno, probijala se u stranačkom svetu, a njen angažman se isplatio nakon što se prošlog maja