Jedna osoba izbodena Strašan obračun grupe migranata kod Sarajeva

U tuči migranata izbodena jedna osoba kod Sarajeva

U blizini migrantskog kampa u Blažuju večeras je došlo do fizičkog obračuna grupe migranata, te je jedan migrant izboden. Vozilo hitne pomoći je odvezlo jednu osobu, a policija je ostale migrante sprovela nazad u kamp, piše Avaz, prenose mediji iz BiH. Iz Dežurnog operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su da je došlo do sukoba, kao i da je jedna osoba povređena. – Došlo je do tučnjave migranata, jedna osoba je prevezena u bolnicu. Čekamo stepen povreda