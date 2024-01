Policija u Somboru uhapsila je P. P. (37) zbog pokušaja ubistva.

On se sumnjiči da je 8. januara u Somboru, nakon kraće rasprave, tridesetdevetogodišnjeg muškarca iz ovog grada više puta ubo nožem. Tom prilikom mu je naneo teške telesne povrede. P. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.