Vremenska prognoza za 12. januar 2024.

Ujutru ponegde magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Sasvim slabo provejanje snega moguće je samo ponegde na planinama. Na istoku i jugu zemlje biće sunčanih perioda. Ujutru će se temperatura spustiti i do -10 stepeni. Tokom dana u većini mesta od -3 do 2, u Negotniskoj Krajini do 4 stepena. U Beogradu oblačno i suvo. Temperatura tokom čitavog dana istpod nule. Najviša dnevna -1 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 12.01.2024. Petak: U većem delu Srbije (osim na istoku) ujutro umeren do jak mraz i tek ponegde magla. U toku dana umereno do potpuno oblačno, hladno i bez padavina, a lokalno provejavanje slabog snega moguće je samo u planinskim predelima. Sunčani intervali će biti češći na istoku i jugu zemlje. Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura