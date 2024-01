Za vikend i do minus 11! Detaljna prognoza do kraja nedelje, evo kada će skočiti temperatura

Vremenska prognoza za 12. januar 2023. godine.

Vremenska prognoza za 12. januar 2023. godine. Ujutru neznatno slabiji mraz u odnosu na četvrtak uz moguću maglu ili nisku oblačnost sa sumaglicom. U toku dana promenljivo oblačno uz moguću ređu pojavu kratkotrajnog slabog snega. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12°C do -5°C, a maksimalna od -2°C do 2°C. Uveče hladno. Temperatura u 22h od -7°C do -2°C. Beograd Hladno i promenljivo oblačno uz slab