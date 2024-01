Nastavlja se hladno vreme, ujutro uz jak mraz: U ovom delu zemlje toplije, temperatura do 4°C

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar

U većem delu Srbije u petak biće tmurno, maglovito i hladno vreme, dok se na istoku, jugu i kranjem severu i u brdsko-planinskim predelima očekuje sunčanije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -10 do -4°C, lokalno i do -15°C, maksimalna dnevna biće od 0 do 4°C, u predelima sa celodnevnom maglom ispod 0°C. U Beogradu u petak tmurno, hladno i maglovito, uz ledeni dan. Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura -6°C, na obodu grada