Batut: U prvoj nedelji januara više od 8.500 slučajeva sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u prvoj nedelji januara u Srbiji prijavljeno 8.506 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Navode da je u toj izveštajnoj nedelji registrovan srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa, kao i regionalna geografska rasprostranjenost. Najviše stope obolevanja beleže se uzrasta do četiri godine i od pet do 14 godina. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u Srbiji su do sada virusi gripa A(H1)pdm09, A(H3) i B. Virus gripa je do sada potvrđen na teritoriji Južnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Južnobanatskog, Pomoravskog, Braničevskog, Borskog,