Nema grada u Srbiji koji jutros nije bio u minusu! Neki baš u debelom, a danas stiže temperaturni preokret

BEOGRAD - U Srbiji će jutro biti hladno sa umerenim mrazem, a tokom dana oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren južnih pravaca, na istoku zapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus devet do minus tri, a najviša dnevna od tri do devet stepeni.U Beogradu će jutro biti hladno, a u toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Jutarnja temperatura biće od minus pet do minus tri, a najviša dnevna oko tri stepena. Kurir.rs/Beta Kurir