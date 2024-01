Aktivisti i profesori obišli studenta u kućnom pritvoru u Beogradu

Predstavnici studentskog pokreta "Borba", opozicije i trojica profesora Univerziteta u Beogradu posetili su 14. januara studenta Dimitrija Radovanovića, koji se nalazi u kućnom pritvoru u Studentskom domu u Beogradu.

Radovanović (19) je uhapšen 24. decembra posle opozicionog protesta zbog navoda o izbornoj krađi, posle čega mu je određen kućni pritvor. Tužilaštvo ga tereti za nasilničko ponašanje tokom protesta koalicije "Srbija protiv nasilja" ispred Skupštine Beograda koji su obeležili neredi.