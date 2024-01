Tužilaštvo podnelo optužni predlog protiv direktora privrednog društva: Utajio 13 i po miliona dinara

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv S.S. (47) zbog sumnje da nije prijavio podatke o težini uvezenih polovnih vozila i time izbegao plaćanje naknade od 13 i po miliona dinara.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog nakon suđenja oglasi krivim za krivično delo utaja poreza i osudi ga na kaznu zatvora od dve godine i novčanu kaznu od 300.000 dinara, navodi se u saopštenju tog tužilaštva. Sumnja se da on kao direktor privrednog društva, Agenciji za zaštitu životne sredine do datuma određenog za to, nije prijavio podatke o težini polovnih vozila koje je privredno društvo čiji je vlasnik, uvezlo u Srbiju, od 10. marta do 31. decembra