Podignuta optužnica protiv direktora privrednog društva zbog utaje poreza: Uvozio automobile, a nije prijavio sve neophodne podatke

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv S.

S. (47) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja. On se tereti da je kao direktor privrednog društva, Agenciji za zaštitu životne sredine do datuma određenog za to, nije prijavio podatke o težini polovnih vozila koje je privredno društvo čiji je vlasnik uvezlo u Republiku Srbiju, a u vremenskom periodu od 10. marta 2016. pa do 31. decembra iste godine. Time je izbegao plaćanje naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada 2016.