Kallas: Evropa ima tri do pet godina da se pripremi za rusku prijetnju

Estonska vanjska obavještajna služba je navela i da iz perspektive baltičkih država, Rusija još uvijek ima dovoljno snage za izvršiti vjerodostojan vojni pritisak na Baltiku.

Evropa ima između tri i pet godina da se pripremi na to da će Kremlj postati ozbiljna vojna prijetnja zemljama istočnog krila NATO-a, rekla je estonska premijerka Kaja Kallas za The Times, prenosi Hina. “Naša obavještajna služba procjenjuje da će to biti za tri do pet godina, a to u velikoj mjeri ovisi o tome kako ćemo upravljati našim jedinstvom i hoćemo li zadržati stav prema Ukrajini”, istaknula je. Kallas se oslanja na izvještaj estonske vanjske obavještajne