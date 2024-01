Sutra umereno oblačno, toplije i vetrovito, uveče ledena kiša na istoku zemlje

Beta pre 42 minuta

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, u većem delu slab do umeren mraz, a više oblačnosti uz slabe mešovite padavine - sneg i kišu - očekuje se ponegde u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, sa tendencijom premeštanja u toku prepodneva dalje ka istoku i severoistoku zemlje, javio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana će biti umereno oblačno, toplije i vetrovito - duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vatar, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima.

Кiša se ponovo očekuje posle podne i uveče najpre u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima. Upozorava se na ledenu kišu u noći između srede i četvrtka u širem području istočne Srbije.

Najniža temperatura će se kretati od minus pet do jedan a najviša od osam do 13 stepeni, dok će u Negotinskoj Кrajini biti hladnije, do tri stepena.

U Beogradu će biti umereno oblačno, veći deo dana bez padavina, toplije i vetrovito. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar (košava). Najniža temperatura će se kretati od minus dva do jedan stepen Celzijusa, a najviša oko 11 stepeni. Кiša se povremeno očekuje uveče i u toku noći.

U Srbiji će u četvrtak biti promenljivo, osetno toplije i vetrovito uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, koji izolovano mogu biti praćeni grmljavinom. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima. Najviša temperatura će se kretati od 13 do 20 stepeni. Hladno vreme će se zadržati samo u Negotinskoj Кrajini (maksimalna temperatura do četiri stepena) u jutarnjim i prepodnevnim satima i dalje uz ledenu kišu.

U petak se očekuje naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, gde se očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. U subotu na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa snegom uz slabljenje vetra.

U nedelju će biti pretežno sunčano, ali hladno. Vetar će biti u skretanju na južni. Česte promene vremena uz temperaturne oscilacije očekuju se i početkom naredne sedmice.

Biometeorološka prognoza za sredu, 17. januar 2024:

Biometeorološke prilike uticaće nepovolјno na sve osetlјive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare, hipertoničare i nervno labilne osobe. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolјa, zamaranje i smanjena koncentracija.

(Beta, 01.16.2024)