U Srbiji danas bez padavina, uz delimično razvedravanje

Na severu Srbije danas ujutro će biti pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega, dok će tokom dana biti bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do dva stepena, a najviša od četiri do osam stepeni. U Beogradu će do jutra biti oblačno uz prestanak snega, a tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni, prenosi