Jovan Memedović se ovako oprostio od takmičara Aleksandra Ivkovića koji je preminuo nakon snimanja kviza "Potera"

Takmičar kviza "Potera" Aleksandar Ivković preminuo je u 48. godini života.

Aleksandar je umro u periodu od snimanja do emitovanja epizode, koja je večeras emitovana na RTS-u, a voditelj kviza Jovan Memedović oprostio se na svom profilu na Instagramu od takmičara. - Večerašnja epizoda in memoriam. Aleksandar Ivković 1974 - 2023. - napisao je na svom storiju Memedović uz deo iz emisije. Podsetimo, kviz je večeras počeo sa In Memoriam segmentom, u znak sećanja na njega, a sada se na zvaničnoj stranici pomenutog kviza pojavio snimak iz