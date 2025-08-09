Vremenska prognoza za 9. avgust: Paklena subota pred nama, 40 stepeni širom zemlje

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 9. avgust: Paklena subota pred nama, 40 stepeni širom zemlje

Prema vremenskoj prognozi za subotu 9. avgust 2025. godine, biće oblačno i svežije u jutarnjim časovima uz slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna tokom dana oko 40 stepeni. U Vojvodini je, prema vremenskoj prognozi, tokom dana moguć vetar Prosečna temperatura oko 37 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 10. avgust, najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša do 39 stepena. Jutro oblačno, moguć vetar u nekim predelima Srbije. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 11. avgust, pretežno sunčano, vetar slab i promenljiv uz rast temperature.
