Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Beta pre 36 minuta

U Srbiji će danas biti oblačno i u većem delu hladno, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više. Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima predviđa se prelazak kiše u sneg.

Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus četiri do jedan, a na jugoistoku do 9 stepeni Celzijusa, a najviša od minus dva do tri, na jugoistoku do 11 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti oblačno i hladno sa snegom, posle podne i uveče intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 centimetara snega. Vetar će biti slab do umeren zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od minus četiri do minus dva.

(Beta, 07.01.2026)