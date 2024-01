Eksplozija u Severnoj Mitrovici, povređene dve osobe

U Severnoj Mitrovici, na severu Kosova, u noći između ponedeljka i utorka povređene su dve osobe, nakon što je eksplodirala ručna bomba u Ulici kneza Miloša, u neposrednoj blizini motela "Biševac", javio je u utorak Kosovo onlajn.

Zamenik komandira Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani povtvrdio je da je od eksplozije dvoje povređeno i da je oštećeno više automobila. On je naveo da je do eksplozije došlo oko ponoći, ali nije saopštio više detalja. "Zašto je došlo do eksplozije videćemo, istraga je u toku", kazao je Eljšani. U izveštaju su korišćeni materijali agencije FoNet.