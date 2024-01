Popović: Ni posle šest godina se ne zna ko je ubio Olivera, ali sigurna sam da istina ne može da se sakrije

Udovica Olivera Ivanovića, Milena Popović izjavila je danas da ni posle punih šest godina niko ne zna zašto je on ubijen, da nema pomaka u istrazi, ali da je apsolutno sigurna će se istina o nalogodavcima i ubicama jednog dana otkriti. „Nažalost i posle punih šest godina ni ja, niti bilo ko drugi nemamo odgovor na pitanje zašto je ubijen Oliver, ali kao što sam već rekla hiljadu puta, evo ponavljam i danas na ovom mestu, da sam apsolutno sigurna u to da ćemo do