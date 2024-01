Sutra u Srbiji toplije vreme, čak do 20 stepeni

U Srbiji se sutra očekuje osetno toplije vreme uz umereni i jak južni i južnozapadni vetar koji će imati i olujne udare na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinama, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme će biti promenljivo - mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. U istočnoj Srbiji se ujutro i pre podne očekuje kiša koja će se zbog niske temperature lediti pri tlu. Jutarnja temperatura iznosiće od pet do 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 15 do 20, dok će na istoku zemlje ujutro biti od minus tri do minus jedan, a najviša dnevna od dva do šest stepeni. I u Beogradu se sutra očekuje osetno toplije uz umeren i jak južni i jugozapadni vetar