Danas toplije, uz pojačanje vetra i smenu sunca i oblaka: Temperatura do 13°C

Jugoistočni vetar biće u pojačanju i krajem dana biće jak

U Srbiji u sredu ujutro hladno, uz slab do umeren mraz. Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije, uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Slaba kiša očekuje se na jugozapadu Srbije i na severu Vojvodine. Krajem dana i tokom večeri vetar će na planinama i u košavskom području biti veoma jak. U toku noći jače naoblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od -5 do 1°C, maksimalna dnevna od 7 do 13°C. U Beogradu u sredu ujutro na širem području grada slab mraz.