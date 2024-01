Danas veoma toplo i vetrovito, ponegde sa kišom i pljuskovima

Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, uz veoma toplo vreme za ovo doba godine. Biće i sunčanih perioda. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, a na planinama će duvati jak jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 10°C, maksimalna dnevna od 14 do 20°C. U Negotinskoj Krajini biće hladno, uz uslova u jutarnjim časovima i za ledenu kišu. Temperatura biće od 0 do 4°C Vremenska prognoza za