Sutra u Srbiji uglavnom oblačno, ponegde sneg

U Srbiji će sutra biti oblačno, sem na severu gde će biti sunčano, saopštio je danas Republički hidrometeorloški zavod.

Sneg se očekuje na jugozapadu, jugu i istoku, kao i na visokim planinama. Prestanak padavina očekuje se od popodneva. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, povremeno jak na istoku tokom prepodneva. Jutarnja temperatura biće od minus pet na severu, do jednog stepena na istoku, a najviša od minus jedan na jugu, do tri na severu. U Beogradu će jutro biti oblačno, hladno i suvo, a popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće oko minus dva, a najviša oko dva