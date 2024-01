Vraća se zima, kiša prelazi u sneg - temperatura od -1 do 14 stepeni

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, uz osetno zahlađenje i prelazak kiše u sneg. Ujutru temperatura do 10 stepeni, a tokom dana u padu, od -1 na severu do 14 stepeni na jugu zemlje.

Oblaci koji donese sneg srednjoj Evropi stižu do severa Srbije, a posle podne i do krajnjeg juga. Umereno do potpuno oblačno, uz osetno zahlađenje i prelazak kiše u sneg, pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnoj Srbiji, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i noću i u ostalim predelima Srbije ali uz istovremeni prestanak padavina na severu. Očekuje se i mestimično formiranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak