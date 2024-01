Sutra ujutru na severu i zapadu Srbije prolazno naoblačenje, susnežica i poledica

Beta pre 40 minuta

Sutra ujutru u Vojvodini i zapadnoj Srbiji prolazno naoblačenje sa snegom i kišom, koja će se lokalno lediti na tlu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana naoblačenje će se izmeštati ka jugu i istoku zemlje uz slabljenje padavina, ali i uz istovremeno razvedravanje sa severozapada Srbije.

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije sutra ujutru će biti umeren i jak mraz, a u većini mesta će biti minimalna temperatura od minus 12 do minus osam stepeni, lokalno i niža.

Duvaće slab do umeren vetar, ujutru južni, tokom dana zapadni i severozapadni, u Timočkoj Кrajini u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus 12 do minus dva stepena, po pojedinim kotlinama i na jugoistoku Srbije lokalno i niža, a najviša od dva do sedam stepeni.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, pre podne i sredinom dana povremeno sasusnežicom, koja će se lokalno lediti na tlu. Popodne i uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Duvaće slab do umeren vetar, ujutru južni, tokom dana zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus pet do minus dva stepena, a najviša oko četiri stepena.

U Srbiji se naredne sedmice očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva uz dnevne temperature u većini dana od šest do 13 stepeni Celzijusa. Do kraja januara očekuju se relativno česta prolazna naoblačenja sa pojačanim severozapadnim vetrom, ali uz malu količinu padavina. U periodima između naoblačenja dosta sunčanih intervala.

Povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se samo na planinama. U nizijama će naoblačenje pretežno uslovljavati kišu, a sneg tek lokalno i to samo u noćnim i jutarnjim satima.

Prvo prolazno naoblačenje očekuje se u sredu uveče i noću u Vojvodini, koje će se u četvrtak tokom dana preko centralnih predela izmeštati dalje na jug. Drugo se očekuje u noći između petka i subote koje će u subotu još samo na istoku Srbije uslovljavati padavine, a treće u noći između ponedeljka i utorka naredne sedmice.

Biometeorološka prognoza za utorak, 23. januar 2024:

Svim hroničnim bolesnicima se savetuje dodatna pažnja zbog relativno nepovolјnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati nervno labilni, kao i kardiovaskularni i respiratorni bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenlјivog raspoloženja, bolova u mišićima i pada koncentracije.

(Beta, 01.22.2024)