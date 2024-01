Sutra ujutru na severu i zapadu Srbije prolazno naoblačenje, susnežica i poledica

U toku dana naoblačenje će se izmeštati ka jugu i istoku zemlje uz slabljenje padavina, ali i uz istovremeno razvedravanje sa severozapada Srbije.

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije sutra ujutru će biti umeren i jak mraz, a u većini mesta će biti minimalna temperatura od minus 12 do minus osam stepeni, lokalno i niža. Duvaće slab do umeren vetar, ujutru južni, tokom dana zapadni i severozapadni, u Timočkoj Кrajini u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus 12 do minus dva stepena, po pojedinim kotlinama i na jugoistoku Srbije lokalno i niža, a najviša od dva do sedam stepeni. U Beogradu će biti