Pogledajte kakvo je stanje na beogradskom aerodromu jutro posle haosa: Većina letova kasni, neki i po dva sata VIDEO

Nakon sinoćnjeg haosa na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, kada četiri sata nije bilo letova, većina aviona i jutros kasni.

U to se uverila i reporterka "Probudi se" Nove TV, koja navodi da se gužve polako stvaraju. Odstupanja su od 30 minuta do dva sata. Puna četiri sata tokom jučerašnjeg dana, na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ nije bilo poletanja. Problem je nastao, kako je zvanično saopšteno, oko 17 sati u tranzitnoj zoni, kada je došlo do mešanja putnika koji su doputovali iz Skoplja sa drugim putnicima koji su nameravali da putuju ka drugim destinacijama, a nad kojima je