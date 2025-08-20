Uhapšena studentkinja puštena na slobodu nakon saslušanja

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Teodora Gardović, koja je uhapšena tokom protesta, puštena je na slobodu nakon saslušanja.

Iako je prvobitno bila osumnjičena za nasilničko ponašanje na javnom skupu, na kraju je protiv nje podnesena samo prekršajna prijava. Gardović je uhapšena u utorak dok je bila u autobusu gradskog prevoza. Kasnije joj je rečeno da je privedena zbog sumnje da je učestvovala u uništavanju prostorija SNS-a u Cvijćevoj ulici. Ona je negirala ove optužbe, navodeći da je bacila samo flašicu vode. Prema njenim rečima, policija je prema njoj postupala korektno tokom