Uhapšena studentkinja puštena na slobodu nakon saslušanja

Serbian News Media pre 1 sat
Uhapšena studentkinja puštena na slobodu nakon saslušanja

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Teodora Gardović, koja je uhapšena tokom protesta, puštena je na slobodu nakon saslušanja.

Iako je prvobitno bila osumnjičena za nasilničko ponašanje na javnom skupu, na kraju je protiv nje podnesena samo prekršajna prijava. Gardović je uhapšena u utorak dok je bila u autobusu gradskog prevoza. Kasnije joj je rečeno da je privedena zbog sumnje da je učestvovala u uništavanju prostorija SNS-a u Cvijćevoj ulici. Ona je negirala ove optužbe, navodeći da je bacila samo flašicu vode. Prema njenim rečima, policija je prema njoj postupala korektno tokom
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Puštena studentkinja koja je juče uhapšena u gradskom prevozu

Puštena studentkinja koja je juče uhapšena u gradskom prevozu

Beta pre 1 sat
Studentkinja Filozofskog fakulteta puštena na slobodu: „Ljudi, gotov je!“

Studentkinja Filozofskog fakulteta puštena na slobodu: „Ljudi, gotov je!“

Danas pre 1 sat
Puštena studentkinja koja je juče uhapšena u gradskom prevozu

Puštena studentkinja koja je juče uhapšena u gradskom prevozu

Radio sto plus pre 52 minuta
Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, posle saslušanja u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, posle saslušanja u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

N1 Info pre 2 sata
Puštena na slobodu studentkinja koja je uhapšena u autobusu

Puštena na slobodu studentkinja koja je uhapšena u autobusu

Vreme pre 1 sat
Puštena studentkinja koja je juče uhapšena u gradskom prevozu

Puštena studentkinja koja je juče uhapšena u gradskom prevozu

Nedeljnik pre 2 sata
Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, posle saslušanja u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, posle saslušanja u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSbeograd

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Pančevci ispred suda čekaju saslušanje Andreja, predsednik SNS poziva pristalice na skupove

(BLOG) Pančevci ispred suda čekaju saslušanje Andreja, predsednik SNS poziva pristalice na skupove

N1 Info pre 12 minuta
SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

N1 Info pre 31 minuta
Uskoro će metro

Uskoro će metro

Danas pre 42 minuta
VALJEVSKA POLICIJA SAOPŠTILA DA INTENZIVNO TRAGA ZA NAPADAČIMA NA AUTO CENTAR

VALJEVSKA POLICIJA SAOPŠTILA DA INTENZIVNO TRAGA ZA NAPADAČIMA NA AUTO CENTAR

Valjevska posla pre 27 minuta
SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

Danas pre 22 minuta