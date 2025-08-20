Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, posle saslušanja u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, posle saslušanja u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je uhapšena u autobusu gradskog prevoza, saslušana je danas u Palati pravde, i kako je sama rekla, puštena je da se brani sa slobode.

U 13 sati ispred Palate pravde organizovan je skup podrške studentkinji Teodori Gardović, koja je u utorak privedena dok je bila u autobusu gradskog prevoza u Beogradu. Negde posle 14 sati, Teodora je izašla iz Palate pravde u pratnji policije i saopštila okupljenim građanima i kolegama koji su došli da je podrže, da je puštena da se brani sa slobode i da je protiv nje podneta samo prekršajna prijava. "Mene su uhapsili u autobusu 511 na putu ka Sremčici. Kad smo
