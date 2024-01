Međunarodna zajednica nije svesna posledica zabrane dinara na Kosovu i Metohiji od 1. februara, jer oni tu odluku nisu ni doneli, a zbog čega se toleriše da premijer privremnih prištinskih institucija Aljbin Kurti donosi ovakve odluke koje negativno utiču na svakodnevni život ljudi je glavno pitanje, izjavio je danas analitičar Ivan Miletić.

"On je takva vrsta političara da kreira incidentne situacije. Sada je rešio da kreira administrativne incidentne situacije jer je uvideo da one sa naoružanjem više ne može da kreira. Mada kako bude dolazilo proleće, ja ne bih isključio ni takve vrste incidenata", rekao je on za Tanjug. Miletić kaže da će jedna od tema na današnjem samitu "Zapadni Balkan i EU" u Skoplju biti zabrana dinara na KiM, ali dodaje da od inicijative Srbije zavisi da li će to biti glavna