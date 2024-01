Jerković: Nisam bio na Nestorovićevoj listi, već na svojoj

Beta pre 3 sata

Nosilac liste "Mi-glas iz naroda" za beogradske izbore Aleksandar Jerković izjavio je danas da on na decembarskim izborima nije bio na odborničkoj listi Branimira Nestorovića, već na svojoj.

"Kako to da je lista dr Branimira Nestorovića osvojila 4,7 odsto, a lista Alelsandra Jerkovića 5,4 odsto? Dr Nestorović je bio na mojoj listi - ja na njegovoj nisam. Da nije možda zato problem reći da smo bili koalicioni partneri ? Da se ne izbegava razgovor možda zbog toga?", napisao je Jerković na društvenoj mreži "Iks".

Kako to da je lista dr. Branimir Nestorovic osvojila 4.7% a a lista Alelsandar Jerkovic 5.4% ? Dr. Nestorovic je bio na mojoj listi - ja na njegovoj nisam. Da nije mozda zato problem reci da smo bili kolicioni partneri ? Da se ne izbegava razgovor mozda zbog toga ?— Aleksandar Jerkovic (@jerkovic_sasa) January 24, 2024

Jerkovića, koji je predsednik pokreta "Nema nazad, iza je Srbija", javno je pre dva dana pozvao na sastanak predstavnike udruženja "Mi-glas iz naroda" na kome bi kao koalicioni partneri "razmenili stavove, ne samo po pitanju odluka koje se tiču beogradskih izbora, već i o aktuelnim dešavanjima na Kosmetu, kao i o nastavku saradnje".

Nestorovićev "Mi–glas iz naroda" je odgovorio da nije bio ni s kim u koaliciji, ni za republičke, ni za gradske izbore.

"Mi nemamo koalicione partnere sa kojima treba da se dogovaramo o bilo čemu. Svi naši kandidati i za Narodnu skupštinu Srbije i za Skupštinu grada Beograda bili su isključivo kandidati liste 'Mi–glas iz naroda'", naveli su.

Jedan od osnivača "Mi-glas iz naroda" Dragan Stanojević rekao je danas da Aleksandar Jerković "fabrikuje" kada kaže da je na izborima nastupio u koaliciji sa "MI", a ne kao njihov kandidat.

"Pomalo suludo zvuči da čovek kome smo dali pravo da bude nosilac naše liste 'Mi–glas iz naroda', poziva taj isti pokret na razgovore, da mi sami sa sobom razgovaramo. Ne postoji nikakav pokret, niti bilo kakvo drugo pravno lice koje je sa nama bilo šta potpisalo, što se može videti uvidom u GIK. To da on nema veze sa Pokretom 'MI', je fabrikovanje, jer sam lično u ime Pokreta 'Mi–glas iz naroda' potpisao saglasnost da može u izbornoj kampanji nositi naše ime i biti nosilac naše liste za Beograd", kazao je Stanojević za "Danas".

Dodao je da Jerkovićev čin posmatra kao borbu između Aleksandra Šapića, kandidata za SNS za gradonačelnika Beograda i Aleksandra Vučića, predsednika Srbije.

"Šapić očigledno mora da reši problem većine, ali to bi bio čin kriminalne kupovine poslanika. Ako se to dogodi, onda to govori da je Šapić uspeo da pobedi Vučića, a ovaj bi postao saučesnik kriminalnih radnji, što bi imalo dalekosežne posledice i 'MI' ne bi ostali nemi na takav čin", naglasio je Stanojević.

Na izborima za Skupštinu Beograda lista "Beograd ne sme da stane" osvojila je 49 mandata, SPS-JS-ZS pet, "Srbija protiv nasilja" 44 mandata, "NADA za Beograd" sedam i "Mi–glas iz naroda" šest mandata.

Opozicija okupljena oko koalicije "Srbija protiv nasilja" i "Novi DSS-POKS" zahteva poništenje izbora zbog utvrđenih neregularnosti u izbornom procesu.

(Beta, 01.24.2024)