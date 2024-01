Najveće zvezde NBA lige na širem spisku SAD za Olimpijske igre

Najveće zvezde NBA lige nalaze se na širem spisku košarkaške reprezentacije SAD za Olimpijske igre koje se ovog leta održavaju u Parizu.

Na njemu se nalazi 41 igrač, a između ostalog su na istom prisutni Tre Jang, Donovan Mičel, Entoni Dejvis, Lebron Džejms, Stef Kari, Džejms Harden, Kevin Durent, Devin Buker, Eron Gordon, Demijan Lilard, Kavaj Lenard, Džejson Tejtum, Kris Pol, Džejlen Braun, Džoel Embid, Bobi Portis. Amerikance će sa klupe predvoditi Stiv Ker, a pomagaće mu Tajron Lu, Mark Fju i Erik Spolstra. USA Basketball player pool of 41 finalists that will be used to select the 12-player