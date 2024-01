Toplije, tokom večeri moguća kiša – temperatura do 11 stepeni

Ujutru na jugu i istoku niska oblačnost, u ostalim krajevima vedro. Potom stižu oblaci koji će posle podne u Vojvodini usloviti kišu. Uveče i tokom noći kiša mestimično i u ostalim krajevima. Ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana toplije, do 11 stepeni.

Promenljivo i vetrovito uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kratkotrajne padavine očekuju se uglavnom na jugozapadu, jugu i istoku Srbije: u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Vetar umeren i jak, na istoku i sa udarima olujne jačine, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 5, a najviša od 8 do 13 stepeni. U petak veći deo dana suvo i vetrovito. Najviša temperatura od 7 do 11 stepeni.