"Samo da ga vidim da hoda": Stevan boluje od cerebralne paralize, veseljak je, uživa u muzici, imao je jednu želju koju smo mu ispunili i izmamili mu osmeh na lice, a on je nama otpevao pesmu (video)

Heroj Stevan je od rođenja sprečen da živi kao svi njegovi vršnjaci. Rođen je preveremeno i boluje od cerebralne paralize ali je veliki veseljak koji se svakodnevno bori da mu bude bolje.

Kada je imao osam meseci Stevanova majka Milena Kalinović je primetila da on nije stabilan kao većina beba u tom uzrastu, posle svih analiza dobili su dijagnozu - cerebralna paraliza a priču o borbi ove porodice, koja traje godinama, gledajte u emisiji "Srce za decu" koja se emituje samo na Blic televiziji na MTS kanalu 115, sredom u 21.45 sati. Mama Milena ima jednu želju a to je da njen sin stane na noge, a nadu da će se to dogoditi dao joj je jedan doktor. - Ja