VIDEO: Lokalizovan požar u centru Beograda, nema povređenih

Veliki požar koji je večeras izbio u Ulici kneza Mihaila u Beogradu je lokalizovan, a niko nije povređen.

Požar je izbio u zgradi u kojoj se nalazi prodavnica odeće u Ulici kneza Mihaila. Policija je oko 19 časova primila dojavu da je požar izbio na trećem spratu trgovinskog objekta. Na terenu je bio 21 vatrogasac sa šest vozila.