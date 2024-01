Benzin i dizel su od danas skuplji

Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće za dva dinara više u narednih sedam dana, pa će litar dizela koštati 198 dinara, a benzin 178 dinara, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka i važe do narednog petka u 15.00 časova. Vlada Srbije juče je usvojila Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte za evrodizel i evropremijum BNB 95, koja će važiti do sledećeg petka, odnosno do