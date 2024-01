Jirgen Klop napušta Liverpul

Nemački trener Jirgen Klop iznenada je saopštio da će na kraju sezone napustiti mesto menadžera engleskog Liverpula.

Klop je obrazložio svoju odluku, navodeći da već duže vreme razmišlja o odlasku. "Mogu da razumem da je to šok za mnoge ljude u ovom trenutku, kada to čujete prvi put, ali očigledno mogu to da objasnim ili bar da pokušam da objasnim. Volim apsolutno sve u vezi ovog kluba, volim sve u vezi sa gradom, volim sve u vezi sa našim navijačima, volim tim, volim osoblje. Ja sve volim. Ali to što i dalje donosim ovu odluku vam pokazuje da sam ubeđen da je to odluka koju