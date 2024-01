Klop na kraju sezone napušta Liverpul: Ponestaje mi energije

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop objavio je danas da će napustiti klub na kraju sezone pošto mu, kako je rekao, ponestaje energije.

U video snimku koji je klub objavio, Klop je rekao da razume šok zbog ove odluke, ali da može da je objasni. "Volim apsolutno sve u vezi sa ovim klubom, volim sve u vezi sa gradom, volim sve u vezi sa našim navijačima, volim tim, volim osoblje. Ali to što i dalje donosim ovu odluku vam pokazuje da sam ubeđen da je to odluka koju moram da donesem. Radi se o tome, kako da ovo kažem, da mi ponestaje energije. Sada nemam problem, već duže sam znao da ću to morati da