Jirgen Klop na kraju sezone napušta Liveprul

LIVEPRUL – Nemački stručnjak Jirgen Klop odlučio je da napusti Liverpul na kraju sezone 2023/24, objavio je engleski klub. “Mogu da razumem da je to šok za mnoge ljude u ovom trenutku, kada to čujete prvi put, ali očigledno mogu to da objasnim ili bar da pokušam da objasnim.

Volim apsolutno sve u vezi ovog kluba, volim sve u vezi sa gradom, volim sve u vezi sa našim navijačima, volim tim, volim osoblje. Ja sve volim. Ali to što i dalje donosim ovu odluku vam pokazuje da sam ubeđen da je to odluka koju moram da donesem. Činjenica je da mi ponestaje energije”, izjavio je Klop za klupsku televiziju. Dodaje da je pre početka sezone počeo da razmišlja o odlasku. “Kada smo sedeli zajedno i razgovarali o potencijalnim potpisima, sledećem