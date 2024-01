Nole prvi put u karijeri bez brejk šanse

Meč sa Sinerom ostaće upamćen i po jednoj negativnoj statistici za Đokovića

Novak Đoković je s razlogom rekao da mu je meč sa Janikom Sinerom jedan od najgorih u karijeri. Prema podatku OptaEjsa, statističke kompanije, ovo je prvi Novakov meč na gren slem turnirima u kom nije imao nijednu šansu za brejk u 19 gemova koliko je servirao Italijan. 0 - This was this first completed match at a Grand Slam in Novak Djokovic's career where he did not forge a single break point chance (0 in 19 receiving games). Attacked. #AusOpen | @AustralianOpen